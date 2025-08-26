Regen (REGEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.01154118 גבוה 24 שעות $ 0.0128028 שיא כל הזמנים $ 5.07 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00559539 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -7.63% שינוי מחיר (7D) -9.68%

Regen (REGEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01166834. במהלך 24 השעות האחרונות, REGEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01154118 לבין שיא של $ 0.0128028, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REGENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00559539.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REGEN השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -7.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Regen (REGEN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M אספקת מחזור 148.35M אספקה כוללת 148,354,422.875587

שווי השוק הנוכחי של Regen הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REGEN הוא 148.35M, עם היצע כולל של 148354422.875587. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.