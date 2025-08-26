Red Kite (PKF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 2.91 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00375469 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.37%

Red Kite (PKF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00951515. במהלך 24 השעות האחרונות, PKF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PKFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.91, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00375469.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PKF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Red Kite (PKF) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.90M אספקת מחזור 142.41M אספקה כוללת 200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Red Kite הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PKF הוא 142.41M, עם היצע כולל של 200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.