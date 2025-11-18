real fast מחיר היום

מחיר real fast (SPEED) בזמן אמת היום הוא $ 0.00020746, עם שינוי של 3.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPEED ל USD הוא $ 0.00020746 לכל SPEED.

real fast כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 152,124, עם היצע במחזור של 733.26M SPEED. ב‑24 השעות האחרונות, SPEED סחר בין $ 0.0001942 (נמוך) ל $ 0.00021776 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03378043, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010578.

ביצועים לטווח קצר, SPEED נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -22.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

real fast (SPEED) מידע שוק

שווי שוק $ 152.12K$ 152.12K $ 152.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 152.12K$ 152.12K $ 152.12K אספקת מחזור 733.26M 733.26M 733.26M אספקה כוללת 733,259,611.726951 733,259,611.726951 733,259,611.726951

שווי השוק הנוכחי של real fast הוא $ 152.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPEED הוא 733.26M, עם היצע כולל של 733259611.726951. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 152.12K.