Ratio1 (R1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 24 שעות נמוך $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 גבוה 24 שעות $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 שיא כל הזמנים $ 9.04$ 9.04 $ 9.04 המחיר הנמוך ביותר $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.20% שינוי מחיר (1D) -8.98% שינוי מחיר (7D) -33.35% שינוי מחיר (7D) -33.35%

Ratio1 (R1) המחיר בזמן אמת של הוא $1.59. במהלך 24 השעות האחרונות, R1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.59 לבין שיא של $ 1.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. R1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, R1 השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -8.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ratio1 (R1) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M אספקת מחזור 961.40K 961.40K 961.40K אספקה כוללת 4,329,691.27835549 4,329,691.27835549 4,329,691.27835549

שווי השוק הנוכחי של Ratio1 הוא $ 1.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של R1 הוא 961.40K, עם היצע כולל של 4329691.27835549. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.88M.