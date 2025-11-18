rasmr מחיר היום

מחיר rasmr (RASMR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00086102, עם שינוי של 12.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RASMR ל USD הוא $ 0.00086102 לכל RASMR.

rasmr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 179,931, עם היצע במחזור של 208.97M RASMR. ב‑24 השעות האחרונות, RASMR סחר בין $ 0.00082987 (נמוך) ל $ 0.00099006 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01259026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00082987.

ביצועים לטווח קצר, RASMR נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -12.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

rasmr (RASMR) מידע שוק

שווי שוק $ 179.93K$ 179.93K $ 179.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 861.02K$ 861.02K $ 861.02K אספקת מחזור 208.97M 208.97M 208.97M אספקה כוללת 999,996,481.154147 999,996,481.154147 999,996,481.154147

שווי השוק הנוכחי של rasmr הוא $ 179.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RASMR הוא 208.97M, עם היצע כולל של 999996481.154147. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 861.02K.