Quick Intel סֵמֶל

Quick Intel מחיר (QKNTL)

לא רשום

1 QKNTL ל USDמחיר חי:

$0.01030059
$0.01030059$0.01030059
0.00%1D
mexc
USD
Quick Intel (QKNTL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:38 (UTC+8)

Quick Intel (QKNTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.149149
$ 0.149149$ 0.149149

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.38%

+2.38%

Quick Intel (QKNTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01030059. במהלך 24 השעות האחרונות, QKNTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QKNTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QKNTL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quick Intel (QKNTL) מידע שוק

$ 823.62K
$ 823.62K$ 823.62K

--
----

$ 824.05K
$ 824.05K$ 824.05K

79.96M
79.96M 79.96M

80,000,000.0
80,000,000.0 80,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quick Intel הוא $ 823.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QKNTL הוא 79.96M, עם היצע כולל של 80000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 824.05K.

Quick Intel (QKNTL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quick Intelל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuick Intel ל USDהיה . $ +0.0008330499.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuick Intel ל USDהיה $ +0.0036441499.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quick Intelל USDהיה $ +0.000957031972595704.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0008330499+8.09%
60 ימים$ +0.0036441499+35.38%
90 ימים$ +0.000957031972595704+10.24%

מה זהQuick Intel (QKNTL)

What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.

Quick Intel (QKNTL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Quick Intelתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quick Intel (QKNTL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quick Intel (QKNTL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quick Intel.

בדוק את Quick Intel תחזית המחיר עכשיו‏!

QKNTL למטבעות מקומיים

Quick Intel (QKNTL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quick Intel (QKNTL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QKNTL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quick Intel (QKNTL)

כמה שווה Quick Intel (QKNTL) היום?
החי QKNTLהמחיר ב USD הוא 0.01030059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QKNTL ל USD?
המחיר הנוכחי של QKNTL ל USD הוא $ 0.01030059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quick Intel?
שווי השוק של QKNTL הוא $ 823.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QKNTL?
ההיצע במחזור של QKNTL הוא 79.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QKNTL?
‏‏QKNTL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.149149 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QKNTL?
QKNTL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QKNTL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QKNTL הוא -- USD.
האם QKNTL יעלה השנה?
QKNTL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QKNTL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
