Quick Intel (QKNTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01030059. במהלך 24 השעות האחרונות, QKNTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QKNTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QKNTL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Quick Intel הוא $ 823.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QKNTL הוא 79.96M, עם היצע כולל של 80000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 824.05K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Quick Intelל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuick Intel ל USDהיה . $ +0.0008330499.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuick Intel ל USDהיה $ +0.0036441499.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quick Intelל USDהיה $ +0.000957031972595704.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ +0.0008330499
|+8.09%
|60 ימים
|$ +0.0036441499
|+35.38%
|90 ימים
|$ +0.000957031972595704
|+10.24%
What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features.
