Quick Intel (QKNTL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.149149$ 0.149149 $ 0.149149 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.38% שינוי מחיר (7D) +2.38%

Quick Intel (QKNTL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01030059. במהלך 24 השעות האחרונות, QKNTL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QKNTLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.149149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QKNTL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quick Intel (QKNTL) מידע שוק

שווי שוק $ 823.62K$ 823.62K $ 823.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 824.05K$ 824.05K $ 824.05K אספקת מחזור 79.96M 79.96M 79.96M אספקה כוללת 80,000,000.0 80,000,000.0 80,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Quick Intel הוא $ 823.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QKNTL הוא 79.96M, עם היצע כולל של 80000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 824.05K.