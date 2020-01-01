Quasar (QUASAR) טוקנומיקה
Quasar (QUASAR) מידע
Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist.
Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming.
Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.
Quasar (QUASAR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quasar (QUASAR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Quasar (QUASAR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Quasar (QUASAR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של QUASAR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות QUASARהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את QUASARטוקניומיקה, חקרו אתQUASARהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
QUASAR חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן QUASAR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו QUASAR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.