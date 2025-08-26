עוד על QUASAR

QUASAR מידע על מחיר

QUASAR אתר רשמי

QUASAR טוקניומיקה

QUASAR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Quasar סֵמֶל

Quasar מחיר (QUASAR)

לא רשום

1 QUASAR ל USDמחיר חי:

--
----
-7.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Quasar (QUASAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:22:53 (UTC+8)

Quasar (QUASAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03369547
$ 0.03369547$ 0.03369547

$ 0
$ 0$ 0

-0.51%

-7.64%

+5.08%

+5.08%

Quasar (QUASAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUASAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUASARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03369547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUASAR השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quasar (QUASAR) מידע שוק

$ 38.96K
$ 38.96K$ 38.96K

--
----

$ 38.96K
$ 38.96K$ 38.96K

999.70M
999.70M 999.70M

999,695,017.766323
999,695,017.766323 999,695,017.766323

שווי השוק הנוכחי של Quasar הוא $ 38.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUASAR הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999695017.766323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.96K.

Quasar (QUASAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Quasarל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuasar ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuasar ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Quasarל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.64%
30 ימים$ 0+0.39%
60 ימים$ 0+28.75%
90 ימים$ 0--

מה זהQuasar (QUASAR)

Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Quasar (QUASAR) משאב

האתר הרשמי

Quasarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Quasar (QUASAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Quasar (QUASAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Quasar.

בדוק את Quasar תחזית המחיר עכשיו‏!

QUASAR למטבעות מקומיים

Quasar (QUASAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Quasar (QUASAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUASAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Quasar (QUASAR)

כמה שווה Quasar (QUASAR) היום?
החי QUASARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUASAR ל USD?
המחיר הנוכחי של QUASAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Quasar?
שווי השוק של QUASAR הוא $ 38.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUASAR?
ההיצע במחזור של QUASAR הוא 999.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUASAR?
‏‏QUASAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03369547 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUASAR?
QUASAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QUASAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUASAR הוא -- USD.
האם QUASAR יעלה השנה?
QUASAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUASAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:22:53 (UTC+8)

Quasar (QUASAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.