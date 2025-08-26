Quasar (QUASAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03369547$ 0.03369547 $ 0.03369547 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -7.64% שינוי מחיר (7D) +5.08% שינוי מחיר (7D) +5.08%

Quasar (QUASAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QUASAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUASARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03369547, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUASAR השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Quasar (QUASAR) מידע שוק

שווי שוק $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.96K$ 38.96K $ 38.96K אספקת מחזור 999.70M 999.70M 999.70M אספקה כוללת 999,695,017.766323 999,695,017.766323 999,695,017.766323

שווי השוק הנוכחי של Quasar הוא $ 38.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUASAR הוא 999.70M, עם היצע כולל של 999695017.766323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.96K.