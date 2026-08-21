Quantum Compute מחיר היום

מחיר Quantum Compute (SN48) בזמן אמת היום הוא $ 0.974545, עם שינוי של 5.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN48 ל USD הוא $ 0.974545 לכל SN48.

Quantum Compute כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,934,974, עם היצע במחזור של 4.97M SN48. ב‑24 השעות האחרונות, SN48 סחר בין $ 0.8858 (נמוך) ל $ 0.98789 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00968784.

ביצועים לטווח קצר, SN48 נע ב +0.54% בשעה האחרונה ו +8.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.69K.

Quantum Compute (SN48) מידע שוק

שווי שוק $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M נפח (24 שעות) $ 2.69K$ 2.69K $ 2.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M אספקת מחזור 4.97M 4.97M 4.97M אספקה כוללת 4,974,674.881705871 4,974,674.881705871 4,974,674.881705871

שווי השוק הנוכחי של Quantum Compute הוא $ 4.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.69K. ההיצע במחזור של SN48 הוא 4.97M, עם היצע כולל של 4974674.881705871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.93M.