QuantifyAI סֵמֶל

QuantifyAI מחיר (QGG)

לא רשום

1 QGG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
QuantifyAI (QGG) טבלת מחירים חיה
QuantifyAI (QGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00679977
$ 0.00679977$ 0.00679977

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+5.72%

+5.72%

QuantifyAI (QGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00679977, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QGG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QuantifyAI (QGG) מידע שוק

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

--
----

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

998.95M
998.95M 998.95M

998,949,027.528521
998,949,027.528521 998,949,027.528521

שווי השוק הנוכחי של QuantifyAI הוא $ 26.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QGG הוא 998.95M, עם היצע כולל של 998949027.528521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.65K.

QuantifyAI (QGG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של QuantifyAIל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantifyAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQuantifyAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של QuantifyAIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 0+0.02%
60 ימים$ 0-8.58%
90 ימים$ 0--

מה זהQuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

QuantifyAI (QGG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

QuantifyAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה QuantifyAI (QGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות QuantifyAI (QGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור QuantifyAI.

בדוק את QuantifyAI תחזית המחיר עכשיו‏!

QGG למטבעות מקומיים

QuantifyAI (QGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של QuantifyAI (QGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על QuantifyAI (QGG)

כמה שווה QuantifyAI (QGG) היום?
החי QGGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QGG ל USD?
המחיר הנוכחי של QGG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של QuantifyAI?
שווי השוק של QGG הוא $ 26.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QGG?
ההיצע במחזור של QGG הוא 998.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QGG?
‏‏QGG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00679977 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QGG?
QGG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QGG הוא -- USD.
האם QGG יעלה השנה?
QGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.