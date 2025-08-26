QuantifyAI (QGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00679977$ 0.00679977 $ 0.00679977 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +5.72% שינוי מחיר (7D) +5.72%

QuantifyAI (QGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00679977, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QGG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

QuantifyAI (QGG) מידע שוק

שווי שוק $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K אספקת מחזור 998.95M 998.95M 998.95M אספקה כוללת 998,949,027.528521 998,949,027.528521 998,949,027.528521

שווי השוק הנוכחי של QuantifyAI הוא $ 26.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QGG הוא 998.95M, עם היצע כולל של 998949027.528521. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.65K.