QPAY מחיר היום

מחיר QPAY (QPAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00006471, עם שינוי של 1.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QPAY ל USD הוא $ 0.00006471 לכל QPAY.

QPAY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,218, עם היצע במחזור של 1.00B QPAY. ב‑24 השעות האחרונות, QPAY סחר בין $ 0.0000519 (נמוך) ל $ 0.0000666 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00229527, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000699.

ביצועים לטווח קצר, QPAY נע ב +4.67% בשעה האחרונה ו -33.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

QPAY (QPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של QPAY הוא $ 64.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QPAY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.22K.