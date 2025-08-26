PYRATE (PYRATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00300267$ 0.00300267 $ 0.00300267 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) +0.71% שינוי מחיר (7D) +28.00% שינוי מחיר (7D) +28.00%

PYRATE (PYRATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PYRATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYRATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00300267, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYRATE השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+28.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PYRATE (PYRATE) מידע שוק

שווי שוק $ 200.60K$ 200.60K $ 200.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.60K$ 200.60K $ 200.60K אספקת מחזור 983.50M 983.50M 983.50M אספקה כוללת 983,499,507.4675204 983,499,507.4675204 983,499,507.4675204

שווי השוק הנוכחי של PYRATE הוא $ 200.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYRATE הוא 983.50M, עם היצע כולל של 983499507.4675204. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.60K.