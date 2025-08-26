PWOG (PWOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00219703$ 0.00219703 $ 0.00219703 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.60% שינוי מחיר (1D) -6.75% שינוי מחיר (7D) +6.76% שינוי מחיר (7D) +6.76%

PWOG (PWOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PWOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PWOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00219703, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PWOG השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -6.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PWOG (PWOG) מידע שוק

שווי שוק $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K אספקת מחזור 998.85M 998.85M 998.85M אספקה כוללת 998,847,718.391516 998,847,718.391516 998,847,718.391516

שווי השוק הנוכחי של PWOG הוא $ 25.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PWOG הוא 998.85M, עם היצע כולל של 998847718.391516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.62K.