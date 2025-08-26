עוד על PUPDOGE

PUPDOGE מידע על מחיר

PUPDOGE אתר רשמי

PUPDOGE טוקניומיקה

PUPDOGE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pup Doge סֵמֶל

Pup Doge מחיר (PUPDOGE)

לא רשום

1 PUPDOGE ל USDמחיר חי:

--
----
-1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pup Doge (PUPDOGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:07:15 (UTC+8)

Pup Doge (PUPDOGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-1.13%

+0.49%

+0.49%

Pup Doge (PUPDOGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPDOGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPDOGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPDOGE השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pup Doge (PUPDOGE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

0.00
0.00 0.00

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Pup Doge הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUPDOGE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.04M.

Pup Doge (PUPDOGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pup Dogeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPup Doge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPup Doge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pup Dogeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.13%
30 ימים$ 0+6.18%
60 ימים$ 0+30.49%
90 ימים$ 0--

מה זהPup Doge (PUPDOGE)

Pup Doge's main development directions Pup Doge aims to become the most influential project in the world through decentralization. We are building blockchain projects of high quality, with audit, marketing & advertising, star endorsements, and a strong technical team. Despite our token status, Pup Doge is also a platform that provides access to a multitude of other products. In addition to Pup Doge cross-chain technology, Pup Doge new financial technologies, and Pup Doge blockchain games, the team will develop Pup Doge cross-chain technology. Pup Doge cross chain technology Public chain projects have shown improved performance, however, each chain has its own distinct technical architectures, which are not linked to one another, so instead, they form an array of information. For DAPP developers, this can pose a problem when choosing which public chains to build. Pup Doge cross-chain technology enables the creation of different types of Blockchains. Collaboration between platforms involving the exchange of assets, information, and applications. The service enables data exchange between different blockchain networks and acts as a bridge between different public chains transmission, and greatly reduce the cost of transmission. Pup Doge NFT The popularity of NFT continues to grow, and its features are indisputable, irreplaceable, and unique. A combination of art and finance can be found in the NFT System Box, which Pup Doge is launching shortly. Pup Doge blockchain game The biggest difference between blockchain games and traditional games is that blockchain games not only consider entertainment, but also design reasonable economic models, an opportunity for early participants to create wealth. Traditional games' incentives are taken by game developers, while blockchain games' incentives are shared to all holders. More and more games have moved to the latest trends. Pup Doge's foresight has opened the team's eyes to new blockchain opportunities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pup Doge (PUPDOGE) משאב

האתר הרשמי

Pup Dogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pup Doge (PUPDOGE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pup Doge (PUPDOGE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pup Doge.

בדוק את Pup Doge תחזית המחיר עכשיו‏!

PUPDOGE למטבעות מקומיים

Pup Doge (PUPDOGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pup Doge (PUPDOGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUPDOGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pup Doge (PUPDOGE)

כמה שווה Pup Doge (PUPDOGE) היום?
החי PUPDOGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUPDOGE ל USD?
המחיר הנוכחי של PUPDOGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pup Doge?
שווי השוק של PUPDOGE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUPDOGE?
ההיצע במחזור של PUPDOGE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUPDOGE?
‏‏PUPDOGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUPDOGE?
PUPDOGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUPDOGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUPDOGE הוא -- USD.
האם PUPDOGE יעלה השנה?
PUPDOGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUPDOGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:07:15 (UTC+8)

Pup Doge (PUPDOGE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.