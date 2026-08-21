PulseChain Tiger מחיר היום

מחיר PulseChain Tiger (PTIGER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00736175, עם שינוי של 13.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PTIGER ל USD הוא $ 0.00736175 לכל PTIGER.

PulseChain Tiger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,783,796, עם היצע במחזור של 649.81M PTIGER. ב‑24 השעות האחרונות, PTIGER סחר בין $ 0.00604469 (נמוך) ל $ 0.00815134 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00815134, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PTIGER נע ב -0.64% בשעה האחרונה ו +251.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 94.16K.

PulseChain Tiger (PTIGER) מידע שוק

שווי שוק $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M נפח (24 שעות) $ 94.16K$ 94.16K $ 94.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.78M$ 4.78M $ 4.78M אספקת מחזור 649.81M 649.81M 649.81M אספקה כוללת 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

שווי השוק הנוכחי של PulseChain Tiger הוא $ 4.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.16K. ההיצע במחזור של PTIGER הוא 649.81M, עם היצע כולל של 649813338.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.78M.