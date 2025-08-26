Pugg (PUGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00275578$ 0.00275578 $ 0.00275578 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.02% שינוי מחיר (1D) +2.88% שינוי מחיר (7D) -6.29% שינוי מחיר (7D) -6.29%

Pugg (PUGG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00275578, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUGG השתנה ב +2.02% במהלך השעה האחרונה, +2.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pugg (PUGG) מידע שוק

שווי שוק $ 157.37K$ 157.37K $ 157.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 157.37K$ 157.37K $ 157.37K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,989,936.865111 999,989,936.865111 999,989,936.865111

שווי השוק הנוכחי של Pugg הוא $ 157.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUGG הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989936.865111. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 157.37K.