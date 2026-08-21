Protean מחיר היום

מחיר Protean (PRTN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRTN ל USD הוא $ 0 לכל PRTN.

Protean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,366, עם היצע במחזור של 100.00B PRTN. ב‑24 השעות האחרונות, PRTN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRTN נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -15.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Protean (PRTN) מידע שוק

שווי שוק $ 40.37K$ 40.37K $ 40.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.37K$ 40.37K $ 40.37K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Protean הוא $ 40.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRTN הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.37K.