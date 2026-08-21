Prometheus מחיר היום

מחיר Prometheus (PROMETHEUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00195277, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PROMETHEUS ל USD הוא $ 0.00195277 לכל PROMETHEUS.

Prometheus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 195,276, עם היצע במחזור של 100.00M PROMETHEUS. ב‑24 השעות האחרונות, PROMETHEUS סחר בין $ 0.0015729 (נמוך) ל $ 0.00245446 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00282865, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PROMETHEUS נע ב -2.52% בשעה האחרונה ו -- ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.25K.

Prometheus (PROMETHEUS) מידע שוק

שווי שוק $ 195.28K$ 195.28K $ 195.28K נפח (24 שעות) $ 22.25K$ 22.25K $ 22.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195.28K$ 195.28K $ 195.28K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Prometheus הוא $ 195.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.25K. ההיצע במחזור של PROMETHEUS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.28K.