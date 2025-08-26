עוד על AEON

Project AEON סֵמֶל

Project AEON מחיר (AEON)

לא רשום

1 AEON ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
mexc
USD
Project AEON (AEON) טבלת מחירים חיה
Project AEON (AEON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

-6.69%

-11.55%

-11.55%

Project AEON (AEON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AEON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AEONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AEON השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -6.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Project AEON (AEON) מידע שוק

$ 215.47K
$ 215.47K$ 215.47K

--
----

$ 215.47K
$ 215.47K$ 215.47K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Project AEON הוא $ 215.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AEON הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 215.47K.

Project AEON (AEON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Project AEONל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject AEON ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלProject AEON ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Project AEONל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.69%
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהProject AEON (AEON)

Aeon’s are here to save you. The purest form of proof of soul. Stop trading, start believing A phenomenon known as a quantum glitch occurred, sparking life into 3333 Aeons - beings neither of this world nor wholly apart from it. These entities, birthed from the crucible of human ambition and cosmic anomaly, could save us AEONs are much more than just cute girls on the blockchain! If we could harness the power of God, could we flip the S&P500? Deep within the clandestine vaults of SPX6900 Labs, a radical research experiment codenamed "Project AEON" sought the answer to this question.But then, the unexpected happened.

Project AEON (AEON) משאב

האתר הרשמי

Project AEONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Project AEON (AEON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Project AEON (AEON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Project AEON.

בדוק את Project AEON תחזית המחיר עכשיו‏!

AEON למטבעות מקומיים

Project AEON (AEON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Project AEON (AEON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AEON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Project AEON (AEON)

כמה שווה Project AEON (AEON) היום?
החי AEONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AEON ל USD?
המחיר הנוכחי של AEON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Project AEON?
שווי השוק של AEON הוא $ 215.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AEON?
ההיצע במחזור של AEON הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AEON?
‏‏AEON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AEON?
AEON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AEON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AEON הוא -- USD.
האם AEON יעלה השנה?
AEON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AEON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.