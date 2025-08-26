עוד על PNET

Principals Network סֵמֶל

Principals Network מחיר (PNET)

לא רשום

1 PNET ל USDמחיר חי:

--
----
-7.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Principals Network (PNET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:19:55 (UTC+8)

Principals Network (PNET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03156964
$ 0.03156964$ 0.03156964

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-7.26%

+2.15%

+2.15%

Principals Network (PNET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PNET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PNETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03156964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PNET השתנה ב -1.29% במהלך השעה האחרונה, -7.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Principals Network (PNET) מידע שוק

$ 25.58K
$ 25.58K$ 25.58K

--
----

$ 25.58K
$ 25.58K$ 25.58K

981.55M
981.55M 981.55M

981,554,960.475397
981,554,960.475397 981,554,960.475397

שווי השוק הנוכחי של Principals Network הוא $ 25.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PNET הוא 981.55M, עם היצע כולל של 981554960.475397. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.58K.

Principals Network (PNET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Principals Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrincipals Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPrincipals Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Principals Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.26%
30 ימים$ 0-9.43%
60 ימים$ 0+5.06%
90 ימים$ 0--

מה זהPrincipals Network (PNET)

Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Principals Network (PNET) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Principals Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Principals Network (PNET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Principals Network (PNET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Principals Network.

בדוק את Principals Network תחזית המחיר עכשיו‏!

PNET למטבעות מקומיים

Principals Network (PNET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Principals Network (PNET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PNET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Principals Network (PNET)

כמה שווה Principals Network (PNET) היום?
החי PNETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PNET ל USD?
המחיר הנוכחי של PNET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Principals Network?
שווי השוק של PNET הוא $ 25.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PNET?
ההיצע במחזור של PNET הוא 981.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PNET?
‏‏PNET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03156964 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PNET?
PNET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PNET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PNET הוא -- USD.
האם PNET יעלה השנה?
PNET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PNET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Principals Network (PNET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

