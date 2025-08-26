עוד על PRE

Presearch סֵמֶל

Presearch מחיר (PRE)

לא רשום

1 PRE ל USDמחיר חי:

$0.00527471
$0.00527471$0.00527471
+9.10%1D
mexc
USD
Presearch (PRE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:50:21 (UTC+8)

Presearch (PRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00480894
$ 0.00480894$ 0.00480894
24 שעות נמוך
$ 0.00553852
$ 0.00553852$ 0.00553852
גבוה 24 שעות

$ 0.00480894
$ 0.00480894$ 0.00480894

$ 0.00553852
$ 0.00553852$ 0.00553852

$ 0.814159
$ 0.814159$ 0.814159

$ 0
$ 0$ 0

+1.85%

+9.18%

+48.90%

+48.90%

Presearch (PRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00527471. במהלך 24 השעות האחרונות, PRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00480894 לבין שיא של $ 0.00553852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.814159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRE השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, +9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+48.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Presearch (PRE) מידע שוק

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

--
----

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

590.00M
590.00M 590.00M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Presearch הוא $ 3.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRE הוא 590.00M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.22M.

Presearch (PRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Presearchל USDהיה $ +0.00044363.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPresearch ל USDהיה . $ +0.0029516222.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPresearch ל USDהיה $ +0.0027585177.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Presearchל USDהיה $ +0.0018361934062770534.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00044363+9.18%
30 ימים$ +0.0029516222+55.96%
60 ימים$ +0.0027585177+52.30%
90 ימים$ +0.0018361934062770534+53.40%

מה זהPresearch (PRE)

Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community.

Presearch (PRE) משאב

PRE למטבעות מקומיים

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Presearch (PRE)

כמה שווה Presearch (PRE) היום?
החי PREהמחיר ב USD הוא 0.00527471 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRE ל USD?
המחיר הנוכחי של PRE ל USD הוא $ 0.00527471. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Presearch?
שווי השוק של PRE הוא $ 3.11M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRE?
ההיצע במחזור של PRE הוא 590.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRE?
‏‏PRE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.814159 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRE?
PRE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRE הוא -- USD.
האם PRE יעלה השנה?
PRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.