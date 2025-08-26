Presearch (PRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00480894 גבוה 24 שעות $ 0.00553852 שיא כל הזמנים $ 0.814159 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.85% שינוי מחיר (1D) +9.18% שינוי מחיר (7D) +48.90%

Presearch (PRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00527471. במהלך 24 השעות האחרונות, PRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00480894 לבין שיא של $ 0.00553852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.814159, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRE השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, +9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+48.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Presearch (PRE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.11M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.22M אספקת מחזור 590.00M אספקה כוללת 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Presearch הוא $ 3.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRE הוא 590.00M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.22M.