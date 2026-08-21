Predictions מחיר היום

מחיר Predictions (PRDT) בזמן אמת היום הוא $ 1.071, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRDT ל USD הוא $ 1.071 לכל PRDT.

Predictions כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,702,560, עם היצע במחזור של 24.00M PRDT. ב‑24 השעות האחרונות, PRDT סחר בין $ 1.065 (נמוך) ל $ 1.072 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.997561.

ביצועים לטווח קצר, PRDT נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו -0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.80K.

Predictions (PRDT) מידע שוק

שווי שוק $ 25.70M$ 25.70M $ 25.70M נפח (24 שעות) $ 28.80K$ 28.80K $ 28.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.26M$ 64.26M $ 64.26M אספקת מחזור 24.00M 24.00M 24.00M אספקה כוללת 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Predictions הוא $ 25.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.80K. ההיצע במחזור של PRDT הוא 24.00M, עם היצע כולל של 60000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.26M.