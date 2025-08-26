Predict Crypto (PREAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00212446 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +17.28%

Predict Crypto (PREAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PREAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PREAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00212446, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PREAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Predict Crypto (PREAI) מידע שוק

שווי שוק $ 45.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.22K אספקת מחזור 8.50B אספקה כוללת 8,499,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Predict Crypto הוא $ 45.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PREAI הוא 8.50B, עם היצע כולל של 8499999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.22K.