Praxis מחיר היום

מחיר Praxis (PRXS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01531153, עם שינוי של 9.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRXS ל USD הוא $ 0.01531153 לכל PRXS.

Praxis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,533,507, עם היצע במחזור של 100.00M PRXS. ב‑24 השעות האחרונות, PRXS סחר בין $ 0.01244931 (נמוך) ל $ 0.01568883 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.071311, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00293899.

ביצועים לטווח קצר, PRXS נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +5.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Praxis (PRXS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

