POWSCHE (POWSCHE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01448959 $ 0.01448959 $ 0.01448959 24 שעות נמוך $ 0.01700854 $ 0.01700854 $ 0.01700854 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01448959$ 0.01448959 $ 0.01448959 גבוה 24 שעות $ 0.01700854$ 0.01700854 $ 0.01700854 שיא כל הזמנים $ 0.13643$ 0.13643 $ 0.13643 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00547514$ 0.00547514 $ 0.00547514 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.79% שינוי מחיר (1D) -11.94% שינוי מחיר (7D) -17.93% שינוי מחיר (7D) -17.93%

POWSCHE (POWSCHE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01478066. במהלך 24 השעות האחרונות, POWSCHE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01448959 לבין שיא של $ 0.01700854, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POWSCHEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.13643, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00547514.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POWSCHE השתנה ב -4.79% במהלך השעה האחרונה, -11.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

POWSCHE (POWSCHE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 99.88M 99.88M 99.88M אספקה כוללת 99,883,991.87125492 99,883,991.87125492 99,883,991.87125492

שווי השוק הנוכחי של POWSCHE הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POWSCHE הוא 99.88M, עם היצע כולל של 99883991.87125492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.