Poncho (PONCHO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.050422 גבוה 24 שעות $ 0.064138 שיא כל הזמנים $ 1.96 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02981393 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -13.53% שינוי מחיר (7D) -3.14%

Poncho (PONCHO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.055147. במהלך 24 השעות האחרונות, PONCHO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.050422 לבין שיא של $ 0.064138, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PONCHOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02981393.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PONCHO השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -13.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Poncho (PONCHO) מידע שוק

שווי שוק $ 551.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 551.46K אספקת מחזור 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Poncho הוא $ 551.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PONCHO הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 551.46K.