Pomcoin מחיר היום

מחיר Pomcoin (POM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POM ל USD הוא $ 0 לכל POM.

Pomcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,981.97, עם היצע במחזור של 1.00B POM. ב‑24 השעות האחרונות, POM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00350112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POM נע ב -0.49% בשעה האחרונה ו +14.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pomcoin (POM) מידע שוק

שווי שוק $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pomcoin הוא $ 16.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POM הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.98K.