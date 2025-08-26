Pollen (POLLEN) מידע על מחיר (USD)

Pollen (POLLEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00715494. במהלך 24 השעות האחרונות, POLLEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00697865 לבין שיא של $ 0.00829811, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLLENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.075806, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00545586.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLLEN השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -6.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pollen (POLLEN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pollen הוא $ 858.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLLEN הוא 119.92M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.