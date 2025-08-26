Pollen מחיר (POLLEN)
Pollen (POLLEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00715494. במהלך 24 השעות האחרונות, POLLEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00697865 לבין שיא של $ 0.00829811, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLLENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.075806, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00545586.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLLEN השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -6.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pollen הוא $ 858.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLLEN הוא 119.92M, עם היצע כולל של 420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pollenל USDהיה $ -0.000517811547993974.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPollen ל USDהיה . $ -0.0018472015.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPollen ל USDהיה $ -0.0022499610.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pollenל USDהיה $ -0.001566095859505991.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000517811547993974
|-6.74%
|30 ימים
|$ -0.0018472015
|-25.81%
|60 ימים
|$ -0.0022499610
|-31.44%
|90 ימים
|$ -0.001566095859505991
|-17.95%
Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.
