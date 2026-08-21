Poker44 מחיר היום

מחיר Poker44 (SN126) בזמן אמת היום הוא $ 0.999823, עם שינוי של 6.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN126 ל USD הוא $ 0.999823 לכל SN126.

Poker44 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,301,335, עם היצע במחזור של 1.30M SN126. ב‑24 השעות האחרונות, SN126 סחר בין $ 0.902116 (נמוך) ל $ 1.01 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.835764.

ביצועים לטווח קצר, SN126 נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +5.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.45K.

Poker44 (SN126) מידע שוק

שווי שוק $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M נפח (24 שעות) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M אספקת מחזור 1.30M 1.30M 1.30M אספקה כוללת 1,301,557.77322025 1,301,557.77322025 1,301,557.77322025

שווי השוק הנוכחי של Poker44 הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.45K. ההיצע במחזור של SN126 הוא 1.30M, עם היצע כולל של 1301557.77322025. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.