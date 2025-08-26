Pluton (PLU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.520858 $ 0.520858 $ 0.520858 24 שעות נמוך $ 0.640446 $ 0.640446 $ 0.640446 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.520858$ 0.520858 $ 0.520858 גבוה 24 שעות $ 0.640446$ 0.640446 $ 0.640446 שיא כל הזמנים $ 32.76$ 32.76 $ 32.76 המחיר הנמוך ביותר $ 0.308461$ 0.308461 $ 0.308461 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.92% שינוי מחיר (1D) +3.89% שינוי מחיר (7D) +1.08% שינוי מחיר (7D) +1.08%

Pluton (PLU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.559916. במהלך 24 השעות האחרונות, PLU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.520858 לבין שיא של $ 0.640446, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 32.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.308461.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLU השתנה ב +1.92% במהלך השעה האחרונה, +3.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pluton (PLU) מידע שוק

שווי שוק $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M אספקת מחזור 11.00M 11.00M 11.00M אספקה כוללת 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pluton הוא $ 5.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLU הוא 11.00M, עם היצע כולל של 14000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.57M.