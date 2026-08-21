PLUS מחיר היום

מחיר PLUS (PLUS) בזמן אמת היום הוא $ 6.48, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLUS ל USD הוא $ 6.48 לכל PLUS.

PLUS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 129,553, עם היצע במחזור של 20.00K PLUS. ב‑24 השעות האחרונות, PLUS סחר בין $ 6.47 (נמוך) ל $ 6.48 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 14.87, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.221767.

ביצועים לטווח קצר, PLUS נע ב -- בשעה האחרונה ו -5.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.89.

PLUS (PLUS) מידע שוק

שווי שוק $ 129.55K$ 129.55K $ 129.55K נפח (24 שעות) $ 7.89$ 7.89 $ 7.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.48M$ 6.48M $ 6.48M אספקת מחזור 20.00K 20.00K 20.00K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PLUS הוא $ 129.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.89. ההיצע במחזור של PLUS הוא 20.00K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.48M.