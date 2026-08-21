Planet Token מחיר היום

מחיר Planet Token (PLANET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PLANET ל USD הוא $ 0 לכל PLANET.

Planet Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 368,412, עם היצע במחזור של 1.00T PLANET. ב‑24 השעות האחרונות, PLANET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PLANET נע ב -0.44% בשעה האחרונה ו +24.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Planet Token (PLANET) מידע שוק

שווי שוק $ 368.41K$ 368.41K $ 368.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 368.41K$ 368.41K $ 368.41K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

שווי השוק הנוכחי של Planet Token הוא $ 368.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANET הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000010.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 368.41K.