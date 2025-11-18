Pitaya מחיר היום

מחיר Pitaya (PITAYA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PITAYA ל USD הוא -- לכל PITAYA.

Pitaya כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,720, עם היצע במחזור של 998.81M PITAYA. ב‑24 השעות האחרונות, PITAYA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PITAYA נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו -31.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pitaya (PITAYA) מידע שוק

שווי שוק $ 68.72K$ 68.72K $ 68.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.76K$ 68.76K $ 68.76K אספקת מחזור 998.81M 998.81M 998.81M אספקה כוללת 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

שווי השוק הנוכחי של Pitaya הוא $ 68.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PITAYA הוא 998.81M, עם היצע כולל של 999383921.997011. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.76K.