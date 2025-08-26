עוד על PISSCOIN

PISSCOIN מידע על מחיר

PISSCOIN אתר רשמי

PISSCOIN טוקניומיקה

PISSCOIN תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pisscoin סֵמֶל

Pisscoin מחיר (PISSCOIN)

לא רשום

1 PISSCOIN ל USDמחיר חי:

--
----
-9.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pisscoin (PISSCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:11:45 (UTC+8)

Pisscoin (PISSCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00215495
$ 0.00215495$ 0.00215495

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-9.34%

+1.29%

+1.29%

Pisscoin (PISSCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PISSCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PISSCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00215495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PISSCOIN השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -9.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pisscoin (PISSCOIN) מידע שוק

$ 65.99K
$ 65.99K$ 65.99K

--
----

$ 65.99K
$ 65.99K$ 65.99K

999.50M
999.50M 999.50M

999,503,573.652765
999,503,573.652765 999,503,573.652765

שווי השוק הנוכחי של Pisscoin הוא $ 65.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PISSCOIN הוא 999.50M, עם היצע כולל של 999503573.652765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.99K.

Pisscoin (PISSCOIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pisscoinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPisscoin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPisscoin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pisscoinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.34%
30 ימים$ 0-10.58%
60 ימים$ 0+9.42%
90 ימים$ 0--

מה זהPisscoin (PISSCOIN)

The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary. This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward. Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join. The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself. This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pisscoin (PISSCOIN) משאב

האתר הרשמי

Pisscoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pisscoin (PISSCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pisscoin (PISSCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pisscoin.

בדוק את Pisscoin תחזית המחיר עכשיו‏!

PISSCOIN למטבעות מקומיים

Pisscoin (PISSCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pisscoin (PISSCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PISSCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pisscoin (PISSCOIN)

כמה שווה Pisscoin (PISSCOIN) היום?
החי PISSCOINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PISSCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של PISSCOIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pisscoin?
שווי השוק של PISSCOIN הוא $ 65.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PISSCOIN?
ההיצע במחזור של PISSCOIN הוא 999.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PISSCOIN?
‏‏PISSCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00215495 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PISSCOIN?
PISSCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PISSCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PISSCOIN הוא -- USD.
האם PISSCOIN יעלה השנה?
PISSCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PISSCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:11:45 (UTC+8)

Pisscoin (PISSCOIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.