Pisscoin (PISSCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00215495 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -9.34% שינוי מחיר (7D) +1.29%

Pisscoin (PISSCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PISSCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PISSCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00215495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PISSCOIN השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -9.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pisscoin (PISSCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 65.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.99K אספקת מחזור 999.50M אספקה כוללת 999,503,573.652765

שווי השוק הנוכחי של Pisscoin הוא $ 65.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PISSCOIN הוא 999.50M, עם היצע כולל של 999503573.652765. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.99K.