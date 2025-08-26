Pisces (PISCES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00110133 $ 0.00110133 $ 0.00110133 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00110133$ 0.00110133 $ 0.00110133 שיא כל הזמנים $ 0.00926443$ 0.00926443 $ 0.00926443 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -12.04% שינוי מחיר (7D) +1.52% שינוי מחיר (7D) +1.52%

Pisces (PISCES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PISCES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00110133, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PISCESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00926443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PISCES השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -12.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pisces (PISCES) מידע שוק

שווי שוק $ 909.44K$ 909.44K $ 909.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 909.44K$ 909.44K $ 909.44K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,996,559.878366 999,996,559.878366 999,996,559.878366

שווי השוק הנוכחי של Pisces הוא $ 909.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PISCES הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996559.878366. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 909.44K.