PinkMoon (PINKM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.65% שינוי מחיר (7D) -0.17%

PinkMoon (PINKM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINKM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINKMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINKM השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinkMoon (PINKM) מידע שוק

שווי שוק $ 572.84K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.59M אספקת מחזור 360.82T אספקה כוללת 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של PinkMoon הוא $ 572.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINKM הוא 360.82T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.59M.