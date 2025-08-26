עוד על PINGO

PinGo סֵמֶל

PinGo מחיר (PINGO)

לא רשום

1 PINGO ל USDמחיר חי:

$0.04286365
-4.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PinGo (PINGO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:48:49 (UTC+8)

PinGo (PINGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04281907
24 שעות נמוך
$ 0.04523946
גבוה 24 שעות

$ 0.04281907
$ 0.04523946
$ 0.402481
$ 0.0300573
+0.03%

-4.87%

+27.18%

+27.18%

PinGo (PINGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04286365. במהלך 24 השעות האחרונות, PINGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04281907 לבין שיא של $ 0.04523946, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.402481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0300573.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINGO השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinGo (PINGO) מידע שוק

$ 4.77M
--
$ 42.85M
111.21M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של PinGo הוא $ 4.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINGO הוא 111.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.85M.

PinGo (PINGO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PinGoל USDהיה $ -0.00219696287833028.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinGo ל USDהיה . $ -0.0071458976.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinGo ל USDהיה $ -0.0110880890.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PinGoל USDהיה $ -0.0320600973186621.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00219696287833028-4.87%
30 ימים$ -0.0071458976-16.67%
60 ימים$ -0.0110880890-25.86%
90 ימים$ -0.0320600973186621-42.79%

מה זהPinGo (PINGO)

PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.

PinGo (PINGO) משאב

האתר הרשמי

PinGoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PinGo (PINGO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PinGo (PINGO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PinGo.

בדוק את PinGo תחזית המחיר עכשיו‏!

PINGO למטבעות מקומיים

PinGo (PINGO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PinGo (PINGO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PINGO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PinGo (PINGO)

כמה שווה PinGo (PINGO) היום?
החי PINGOהמחיר ב USD הוא 0.04286365 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PINGO ל USD?
המחיר הנוכחי של PINGO ל USD הוא $ 0.04286365. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PinGo?
שווי השוק של PINGO הוא $ 4.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PINGO?
ההיצע במחזור של PINGO הוא 111.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PINGO?
‏‏PINGO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.402481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PINGO?
PINGO ‏‏רשם מחירATL של 0.0300573 USD.
מהו נפח המסחר של PINGO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PINGO הוא -- USD.
האם PINGO יעלה השנה?
PINGO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PINGO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:48:49 (UTC+8)

PinGo (PINGO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.