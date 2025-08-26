PinGo (PINGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.04281907 $ 0.04281907 $ 0.04281907 24 שעות נמוך $ 0.04523946 $ 0.04523946 $ 0.04523946 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.04281907$ 0.04281907 $ 0.04281907 גבוה 24 שעות $ 0.04523946$ 0.04523946 $ 0.04523946 שיא כל הזמנים $ 0.402481$ 0.402481 $ 0.402481 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0300573$ 0.0300573 $ 0.0300573 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -4.87% שינוי מחיר (7D) +27.18% שינוי מחיר (7D) +27.18%

PinGo (PINGO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04286365. במהלך 24 השעות האחרונות, PINGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04281907 לבין שיא של $ 0.04523946, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.402481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0300573.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINGO השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+27.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinGo (PINGO) מידע שוק

שווי שוק $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.85M$ 42.85M $ 42.85M אספקת מחזור 111.21M 111.21M 111.21M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PinGo הוא $ 4.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINGO הוא 111.21M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.85M.