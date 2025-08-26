PigCat (PC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00904254 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.80% שינוי מחיר (7D) +4.22%

PigCat (PC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00904254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PigCat (PC) מידע שוק

שווי שוק $ 23.23K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.23K אספקת מחזור 999.96M אספקה כוללת 999,957,592.81

שווי השוק הנוכחי של PigCat הוא $ 23.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PC הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999957592.81. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.23K.