PickleVault מחיר היום

מחיר PickleVault (PICKLE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00035755, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PICKLE ל USD הוא $ 0.00035755 לכל PICKLE.

PickleVault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 146,189, עם היצע במחזור של 410.00M PICKLE. ב‑24 השעות האחרונות, PICKLE סחר בין $ 0.0003346 (נמוך) ל $ 0.00036767 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00814848, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0003346.

ביצועים לטווח קצר, PICKLE נע ב +1.41% בשעה האחרונה ו -46.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PickleVault (PICKLE) מידע שוק

שווי שוק $ 146.19K$ 146.19K $ 146.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.19K$ 146.19K $ 146.19K אספקת מחזור 410.00M 410.00M 410.00M אספקה כוללת 409,996,669.746995 409,996,669.746995 409,996,669.746995

שווי השוק הנוכחי של PickleVault הוא $ 146.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PICKLE הוא 410.00M, עם היצע כולל של 409996669.746995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.19K.