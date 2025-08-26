PHOENIX מחיר (PHX)
PHOENIX (PHX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHX השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, -15.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של PHOENIX הוא $ 54.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHX הוא 305.17B, עם היצע כולל של 305168555411.7651. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.51K.
במהלך היום, השינוי במחיר של PHOENIXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPHOENIX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPHOENIX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PHOENIXל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-15.05%
|30 ימים
|$ 0
|-48.67%
|60 ימים
|$ 0
|-48.67%
|90 ימים
|$ 0
|--
Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix. The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid. Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked. Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked. Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake. Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50: 50% will be burnt. 50% will be sent to an auction balance. Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.
