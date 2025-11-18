PepeVerse מחיר היום

מחיר PepeVerse (PVRSE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005652, עם שינוי של 7.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PVRSE ל USD הוא $ 0.00005652 לכל PVRSE.

PepeVerse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,504, עם היצע במחזור של 999.76M PVRSE. ב‑24 השעות האחרונות, PVRSE סחר בין $ 0.00005344 (נמוך) ל $ 0.00006174 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001422, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005344.

ביצועים לטווח קצר, PVRSE נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו -15.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PepeVerse (PVRSE) מידע שוק

שווי שוק $ 56.50K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.50K אספקת מחזור 999.76M אספקה כוללת 999,755,141.520502

שווי השוק הנוכחי של PepeVerse הוא $ 56.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PVRSE הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999755141.520502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.50K.