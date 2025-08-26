Pepercetti מחיר (PCT)
Pepercetti (PCT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PCT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pepercetti הוא $ 22.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PCT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.73K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pepercettiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepercetti ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepercetti ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepercettiל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.66%
|30 ימים
|$ 0
|-5.01%
|60 ימים
|$ 0
|+28.06%
|90 ימים
|$ 0
|--
Purpose: Pepperetti Coin is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions. It aims to serve as a medium of exchange within various online platforms, enhancing the user experience by providing a seamless payment solution. Technology: Built on blockchain technology, Pepperetti Coin ensures transparency and security in all transactions. The decentralized nature of blockchain helps prevent fraud and unauthorized access, making it a reliable option for users. Target Audience: The coin targets both individual users and businesses looking for efficient payment solutions. It is particularly appealing to those involved in e-commerce, gaming, and other digital services where quick transactions are essential. Features: Low Transaction Fees: One of the standout features of Pepperetti Coin is its minimal transaction fees compared to traditional banking systems and other cryptocurrencies. Speed: Transactions are processed quickly, allowing users to send and receive funds almost instantaneously. User-Friendly Interface: The platform is designed to be accessible for users of all experience levels, from beginners to seasoned cryptocurrency traders. Community Engagement: Pepperetti Coin emphasizes community involvement, encouraging users to participate in its development and governance. This approach fosters a sense of ownership among users and helps align the coin's evolution with user needs. Future Prospects: As the cryptocurrency market continues to grow, Pepperetti Coin aims to expand its use cases and partnerships, potentially integrating with various platforms to enhance its utility. In summary, Pepperetti Coin represents an innovative approach within the cryptocurrency landscape, focusing on user experience, security, and community engagement while aiming to provide a practical solution for everyday transactions.
