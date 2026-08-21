Pepe Grinch מחיר היום

מחיר Pepe Grinch (GRINCH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRINCH ל USD הוא $ 0 לכל GRINCH.

Pepe Grinch כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 397,688, עם היצע במחזור של 1.00B GRINCH. ב‑24 השעות האחרונות, GRINCH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00126149, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRINCH נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -19.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.36K.

Pepe Grinch (GRINCH) מידע שוק

שווי שוק $ 397.69K$ 397.69K $ 397.69K נפח (24 שעות) $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 397.69K$ 397.69K $ 397.69K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Grinch הוא $ 397.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.36K. ההיצע במחזור של GRINCH הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.69K.