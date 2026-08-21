PELFORT מחיר היום

מחיר PELFORT (PELF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PELF ל USD הוא $ 0 לכל PELF.

PELFORT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,491, עם היצע במחזור של 10.00B PELF. ב‑24 השעות האחרונות, PELF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00246013, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PELF נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +17.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PELFORT (PELF) מידע שוק

שווי שוק $ 76.49K$ 76.49K $ 76.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.49K$ 76.49K $ 76.49K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PELFORT הוא $ 76.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PELF הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.49K.