Pectra Giraffe מחיר (GPECTRA)
Pectra Giraffe (GPECTRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GPECTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPECTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPECTRA השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +42.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pectra Giraffe הוא $ 96.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GPECTRA הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.54K.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+42.20%
|30 ימים
|$ 0
|-43.10%
|60 ימים
|$ 0
|-50.73%
|90 ימים
|$ 0
|--
Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
