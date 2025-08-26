עוד על GPECTRA

GPECTRA מידע על מחיר

GPECTRA אתר רשמי

GPECTRA טוקניומיקה

GPECTRA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pectra Giraffe סֵמֶל

Pectra Giraffe מחיר (GPECTRA)

לא רשום

1 GPECTRA ל USDמחיר חי:

--
----
+42.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pectra Giraffe (GPECTRA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:49:26 (UTC+8)

Pectra Giraffe (GPECTRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+42.20%

+35.88%

+35.88%

Pectra Giraffe (GPECTRA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GPECTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GPECTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GPECTRA השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +42.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pectra Giraffe (GPECTRA) מידע שוק

$ 96.54K
$ 96.54K$ 96.54K

--
----

$ 96.54K
$ 96.54K$ 96.54K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pectra Giraffe הוא $ 96.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GPECTRA הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.54K.

Pectra Giraffe (GPECTRA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pectra Giraffeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPectra Giraffe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPectra Giraffe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pectra Giraffeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+42.20%
30 ימים$ 0-43.10%
60 ימים$ 0-50.73%
90 ימים$ 0--

מה זהPectra Giraffe (GPECTRA)

Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pectra Giraffe (GPECTRA) משאב

האתר הרשמי

Pectra Giraffeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pectra Giraffe (GPECTRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pectra Giraffe (GPECTRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pectra Giraffe.

בדוק את Pectra Giraffe תחזית המחיר עכשיו‏!

GPECTRA למטבעות מקומיים

Pectra Giraffe (GPECTRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pectra Giraffe (GPECTRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GPECTRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pectra Giraffe (GPECTRA)

כמה שווה Pectra Giraffe (GPECTRA) היום?
החי GPECTRAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GPECTRA ל USD?
המחיר הנוכחי של GPECTRA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pectra Giraffe?
שווי השוק של GPECTRA הוא $ 96.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GPECTRA?
ההיצע במחזור של GPECTRA הוא 420.69B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GPECTRA?
‏‏GPECTRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GPECTRA?
GPECTRA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GPECTRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GPECTRA הוא -- USD.
האם GPECTRA יעלה השנה?
GPECTRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GPECTRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:49:26 (UTC+8)

Pectra Giraffe (GPECTRA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.