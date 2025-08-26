עוד על PEBLO

PEBLO מידע על מחיר

PEBLO אתר רשמי

PEBLO טוקניומיקה

PEBLO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Peblo סֵמֶל

Peblo מחיר (PEBLO)

לא רשום

1 PEBLO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Peblo (PEBLO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:13:09 (UTC+8)

Peblo (PEBLO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.64%

+3.64%

Peblo (PEBLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEBLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEBLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEBLO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peblo (PEBLO) מידע שוק

$ 35.28K
$ 35.28K$ 35.28K

--
----

$ 35.28K
$ 35.28K$ 35.28K

987.82M
987.82M 987.82M

987,816,773.303461
987,816,773.303461 987,816,773.303461

שווי השוק הנוכחי של Peblo הוא $ 35.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEBLO הוא 987.82M, עם היצע כולל של 987816773.303461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.28K.

Peblo (PEBLO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pebloל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeblo ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeblo ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pebloל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+17.17%
60 ימים$ 0+69.65%
90 ימים$ 0--

מה זהPeblo (PEBLO)

Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It’s not just a token; it’s a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel. Peblo stands out in the crowded meme coin market with: Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Peblo (PEBLO) משאב

האתר הרשמי

Pebloתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peblo (PEBLO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peblo (PEBLO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peblo.

בדוק את Peblo תחזית המחיר עכשיו‏!

PEBLO למטבעות מקומיים

Peblo (PEBLO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peblo (PEBLO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEBLO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Peblo (PEBLO)

כמה שווה Peblo (PEBLO) היום?
החי PEBLOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEBLO ל USD?
המחיר הנוכחי של PEBLO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peblo?
שווי השוק של PEBLO הוא $ 35.28K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEBLO?
ההיצע במחזור של PEBLO הוא 987.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEBLO?
‏‏PEBLO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEBLO?
PEBLO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEBLO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEBLO הוא -- USD.
האם PEBLO יעלה השנה?
PEBLO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEBLO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:13:09 (UTC+8)

Peblo (PEBLO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.