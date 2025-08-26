Peanut (NUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00337815 $ 0.00337815 $ 0.00337815 24 שעות נמוך $ 0.00379213 $ 0.00379213 $ 0.00379213 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00337815$ 0.00337815 $ 0.00337815 גבוה 24 שעות $ 0.00379213$ 0.00379213 $ 0.00379213 שיא כל הזמנים $ 31.0$ 31.0 $ 31.0 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0017647$ 0.0017647 $ 0.0017647 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.34% שינוי מחיר (1D) -6.82% שינוי מחיר (7D) +2.34% שינוי מחיר (7D) +2.34%

Peanut (NUX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00339469. במהלך 24 השעות האחרונות, NUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00337815 לבין שיא של $ 0.00379213, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 31.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0017647.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NUX השתנה ב -2.34% במהלך השעה האחרונה, -6.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peanut (NUX) מידע שוק

שווי שוק $ 169.73K$ 169.73K $ 169.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.73K$ 169.73K $ 169.73K אספקת מחזור 50.00M 50.00M 50.00M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Peanut הוא $ 169.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NUX הוא 50.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.73K.