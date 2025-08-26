peanie (PEANIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02478969$ 0.02478969 $ 0.02478969 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -12.22% שינוי מחיר (7D) -6.41% שינוי מחיר (7D) -6.41%

peanie (PEANIE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEANIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEANIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02478969, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEANIE השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -12.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

peanie (PEANIE) מידע שוק

שווי שוק $ 399.79K$ 399.79K $ 399.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 399.79K$ 399.79K $ 399.79K אספקת מחזור 992.10M 992.10M 992.10M אספקה כוללת 992,096,468.152198 992,096,468.152198 992,096,468.152198

שווי השוק הנוכחי של peanie הוא $ 399.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEANIE הוא 992.10M, עם היצע כולל של 992096468.152198. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 399.79K.