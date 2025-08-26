עוד על PBTC35A

PBTC35A מידע על מחיר

PBTC35A אתר רשמי

PBTC35A טוקניומיקה

PBTC35A תחזית מחיר

pBTC35A סֵמֶל

pBTC35A מחיר (PBTC35A)

לא רשום

1 PBTC35A ל USDמחיר חי:

$0.762407
$0.762407
-2.80%1D
USD
pBTC35A (PBTC35A) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:36 (UTC+8)

pBTC35A (PBTC35A) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.740297
$ 0.740297
24 שעות נמוך
$ 0.811286
$ 0.811286
גבוה 24 שעות

$ 0.740297
$ 0.740297

$ 0.811286
$ 0.811286

$ 216.53
$ 216.53

$ 0.478614
$ 0.478614

-0.02%

-2.89%

+0.87%

+0.87%

pBTC35A (PBTC35A) המחיר בזמן אמת של הוא $0.762407. במהלך 24 השעות האחרונות, PBTC35A נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.740297 לבין שיא של $ 0.811286, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PBTC35Aהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 216.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.478614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PBTC35A השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pBTC35A (PBTC35A) מידע שוק

$ 163.61K
$ 163.61K

--
--

$ 163.61K
$ 163.61K

214.60K
214.60K

214,601.99998208
214,601.99998208

שווי השוק הנוכחי של pBTC35A הוא $ 163.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PBTC35A הוא 214.60K, עם היצע כולל של 214601.99998208. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.61K.

pBTC35A (PBTC35A) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של pBTC35Aל USDהיה $ -0.0227391611333837.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלpBTC35A ל USDהיה . $ +0.0056401345.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלpBTC35A ל USDהיה $ +0.0208388705.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של pBTC35Aל USDהיה $ +0.0113460198153199.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0227391611333837-2.89%
30 ימים$ +0.0056401345+0.74%
60 ימים$ +0.0208388705+2.73%
90 ימים$ +0.0113460198153199+1.51%

מה זהpBTC35A (PBTC35A)

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

pBTC35A (PBTC35A) משאב

האתר הרשמי

pBTC35Aתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה pBTC35A (PBTC35A) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות pBTC35A (PBTC35A) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור pBTC35A.

בדוק את pBTC35A תחזית המחיר עכשיו‏!

PBTC35A למטבעות מקומיים

pBTC35A (PBTC35A) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של pBTC35A (PBTC35A) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PBTC35A הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על pBTC35A (PBTC35A)

כמה שווה pBTC35A (PBTC35A) היום?
החי PBTC35Aהמחיר ב USD הוא 0.762407 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PBTC35A ל USD?
המחיר הנוכחי של PBTC35A ל USD הוא $ 0.762407. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של pBTC35A?
שווי השוק של PBTC35A הוא $ 163.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PBTC35A?
ההיצע במחזור של PBTC35A הוא 214.60K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PBTC35A?
‏‏PBTC35A השיג מחיר שיא (ATH) של 216.53 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PBTC35A?
PBTC35A ‏‏רשם מחירATL של 0.478614 USD.
מהו נפח המסחר של PBTC35A?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PBTC35A הוא -- USD.
האם PBTC35A יעלה השנה?
PBTC35A ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PBTC35A תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:36 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.