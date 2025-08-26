pBTC35A (PBTC35A) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.740297 $ 0.740297 $ 0.740297 24 שעות נמוך $ 0.811286 $ 0.811286 $ 0.811286 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.740297$ 0.740297 $ 0.740297 גבוה 24 שעות $ 0.811286$ 0.811286 $ 0.811286 שיא כל הזמנים $ 216.53$ 216.53 $ 216.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0.478614$ 0.478614 $ 0.478614 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -2.89% שינוי מחיר (7D) +0.87% שינוי מחיר (7D) +0.87%

pBTC35A (PBTC35A) המחיר בזמן אמת של הוא $0.762407. במהלך 24 השעות האחרונות, PBTC35A נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.740297 לבין שיא של $ 0.811286, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PBTC35Aהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 216.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.478614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PBTC35A השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pBTC35A (PBTC35A) מידע שוק

שווי שוק $ 163.61K$ 163.61K $ 163.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 163.61K$ 163.61K $ 163.61K אספקת מחזור 214.60K 214.60K 214.60K אספקה כוללת 214,601.99998208 214,601.99998208 214,601.99998208

שווי השוק הנוכחי של pBTC35A הוא $ 163.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PBTC35A הוא 214.60K, עם היצע כולל של 214601.99998208. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 163.61K.