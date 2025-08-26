עוד על NAVAL

Patchwork Naval סֵמֶל

Patchwork Naval מחיר (NAVAL)

לא רשום

1 NAVAL ל USDמחיר חי:

--
----
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Patchwork Naval (NAVAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:12:28 (UTC+8)

Patchwork Naval (NAVAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

-7.93%

+3.40%

+3.40%

Patchwork Naval (NAVAL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAVAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAVALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01805902, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAVAL השתנה ב -1.16% במהלך השעה האחרונה, -7.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Patchwork Naval (NAVAL) מידע שוק

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

--
----

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

980.69M
980.69M 980.69M

980,693,510.021043
980,693,510.021043 980,693,510.021043

שווי השוק הנוכחי של Patchwork Naval הוא $ 57.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAVAL הוא 980.69M, עם היצע כולל של 980693510.021043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.07K.

Patchwork Naval (NAVAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Patchwork Navalל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPatchwork Naval ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPatchwork Naval ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Patchwork Navalל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.93%
30 ימים$ 0-15.67%
60 ימים$ 0+23.45%
90 ימים$ 0--

מה זהPatchwork Naval (NAVAL)

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Patchwork Naval (NAVAL) משאב

האתר הרשמי

Patchwork Navalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Patchwork Naval (NAVAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Patchwork Naval (NAVAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Patchwork Naval.

בדוק את Patchwork Naval תחזית המחיר עכשיו‏!

NAVAL למטבעות מקומיים

Patchwork Naval (NAVAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Patchwork Naval (NAVAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NAVAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Patchwork Naval (NAVAL)

כמה שווה Patchwork Naval (NAVAL) היום?
החי NAVALהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NAVAL ל USD?
המחיר הנוכחי של NAVAL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Patchwork Naval?
שווי השוק של NAVAL הוא $ 57.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NAVAL?
ההיצע במחזור של NAVAL הוא 980.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NAVAL?
‏‏NAVAL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01805902 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NAVAL?
NAVAL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NAVAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NAVAL הוא -- USD.
האם NAVAL יעלה השנה?
NAVAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NAVAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:12:28 (UTC+8)

